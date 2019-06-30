Alanyaspor'a bir Yunan daha

YENİ sezon öncesi transfer görüşmelerini hızlandıran Aytemiz Alanyaspor yönetimi, Tzavellas ve Bakasetas'ın ardından bir Yunan futbolcuyu daha takıma kazandırmak üzere. Turuncu yeşilli ekibin yeni teknik patronu Erol Bulut'un ısrarla yeniden kiralanmasını istediği Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın kapıyı kapatması üzerine yönünü Yunanistan'a çeviren yönetim, Aris forması giyen Manolis Siopis ile görüşmelere başladı. Oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen turuncu yeşilli yönetimin, 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında. Yunanistan Milli Takım forması da giyen Manolis Siopis, daha önce Olimpiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris Selanik'te forma giydi. Geçtiğimiz sezon 2'si kupa ve 25'i lig olmak üzere toplam 27 maçta forma giyen Siopis, takımına 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcu, ilk kez ülke dışında bir takımda forma giyecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 20:50