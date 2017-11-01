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Alanyaspor'a bir sambacı daha

Kadrosuyla dünya karmasını oluşturan Aytemiz Alanyaspor'un, Vagner Love ve Welinton Souza'dan sonra bir Brezilyalıyı daha renklerine bağlamak istediği iddia edildi 

Alanyaspor'a bir sambacı daha

Kadrosuyla dünya karmasını oluşturan Aytemiz Alanyaspor'un, Vagner Love ve Welinton Souza'dan sonra bir Brezilyalıyı daha renklerine bağlamak istediği iddia edildi 

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:50
Alanyaspor'a bir sambacı daha
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı gelmeden transfer harekatına başladı. Yunan basını, turuncu yeşilli temsilcimizin Panathinaikos takımında forma giyen Brezilyalı Rodrigo Modesto da Silva Moledo'yu izlediğini iddia etti. Yunanistan basınında ortaya atılan ve Futbol Arena'da yayınlanan habere göre, turuncu yeşilliler adı sık sık Beşiktaş ile anılan Moledo'yu kadrosuna katmak istiyor. Devre arasında kadrosuna savunmaya takviye yapmayı isteyen Alanyaspor, gündemine sezon başında Beşiktaş'da sıkça adının anıldığı Brezilyalı 29 yaşındaki savunma oyuncusu Moledo geldi. Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi ile çıktığı 39 karşılaşmada 3 bin 267 dakika süre alırken, takımı adına 3 gol kaydetti. Daha önce Rondonopolis Esporte, Camboriu, Odra Wodzislaw Slaski, Internacional ve Metalist Kharkiv formalarını da giyen Moledo, transferin gerçekleşmesi halinde Aytemiz Alanyaspor savunmasının merkezinde diğer Brezilyalı Welinton ile birlikte görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporVagner LoveWelinton SouzaPanathinaikos
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