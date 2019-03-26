Alanyaspor'a bir milli gurur daha

AYTEMİZ Alanyaspor'un altyapı takımlarından olan U16'da forma giyen genç futbolcu Alperen Soysal, U16 Milli Takımına bir kez daha davet edildi. U16 Milli Takımımızın 1-5 Nisan tarihlerinde Polonya’da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna davet edilen Alperen, turuncu yeşilli camiaya büyük bir gurur yaşattı. Dün akşam Efecan Karaca'nın milli forma ile ilk kez boy göstermesinin ardından bir gurur da Alperen Soysal ile yaşayan Alanyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolcumuz Alperen Soysal’a ve milli takımımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.