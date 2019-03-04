Alanyaspor'a Akhisar freni 3-1

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Cisse, Fernandes ve N'Sakala'nın yokluğunda sahaya Haydar, Tzavellas, Welinton, Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos ve Sural ilk 11'i ile çıkan turuncu yeşilliler, ilk yarıda skor üretmekte zorlandı. İkinci yarıya da aynı ilk 11 ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü 65. dakikada Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle buldu ve 1-0 öne geçti. Akhisar'ın beraberlik golü ise 74'de geldi. Sağ kanattan ileriye çıkan Zeki, ceza sahası önünde sert vurdu ve beraberlik golünü attı. 77'de ise sahneye Bilal Kısa çıktı ve ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelede son sözü ise Zeki Yavru söyledi. Campos'un yaptığı faulün ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki, şık bir vuruşla kendisinin 2, takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle 31 puanda kalırken, ev sahibi Akhisarspor ise 21 puana yükselerek umutlarını yeşertti.

MAÇIN KARNESİ



STAD: Spor Toto Akhisar Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Tokat 4, Kemal Yılmaz 4, Mustafa Sönmez 4

AKHİSARSPOR: Lukac 5, Cocalic 6, Barbosa 6, Onur 5 (Dk.84), Sissoko 5 (Dk.68 Bilal 6), Josue 5 (Dk.64 Rotman 6), Bokila 6, Zeki 7, Serginho 6, Caner 7, Kadir 7

ALANYASPOR: Haydar 3, Tzavellas 4, Welinton 4, Coulker 4, Baiano 4, Ceyhun 4 (Dk.89 Hasan), Ozan 4 (Dk.82 Cenk Ahmet), Villafanez 4 (Dk.64 Sackey 3), Efecan 4, Campos 4, Sural 3

SARI KARTLAR: Rajko Rotman (Akhisarspor), Ceyhun Gülselam, Isaac Sackey, Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

GOLLER: Dk.74-88 Zeki Yavru, Dk.77 Bilal Kısa (Akhisarspor), Dk.65 Milan Lukac (kk) (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Akhisarspor'un hızlı hücumunda Onur Ayık ceza sahasında topla buluştu ve bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Haydar topu kornere çeldi.

18' Efecan Karaca sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi ve ortaladı ancak Akhisar savunması topu kornere gönderdi.

23' Ozan Tufan orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürdü ancak son dokunuşunda topu ayağından aştı.

29' Efecan orta sahadan aldığı topu Wellinton'a bıraktı. Brezilyalının şutunda top Lukac'tan döndü ve tehlike uzaklaştırıldı.

34' Villafanez, topu Akhisarspor savunmasının arkasına topuğuyla bıraktı ancak Sural'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.

45' Djalma Campos'un serbest vuruştan kazanılan ortasında Wellinton'un kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

62' Efecan'ın pasında top Lukac'ta kaldı. Lukac hızlı başlattı ancak top Campos'un önünde kaldı. Campos'un şutunda top dışarı gitti.

65' Alanyaspor'da Baiano Lukac'a baskı yaptı. Lukac topu ayağının altından kaçırdı ve topun ağlara gitmesine engel olamadı.

74' Akhisarspor atağında Zeki Yavru sağ kanattan ileri çıktı. Ceza sahasında önüne gelen topa sert vuran Zeki, takımının beraberlik golünü attı 1-1.

77' Akhisarspor'un hızlı hücumunda Barbosa sol kanattan topu sürdü ve pasını ceza sahası dışındaki Bilal Kısa'ya verdi. Bilal'in vuruşu Akhisarspor'u öne geçirdi 2-1.

87' Campos'un ceza sahası dışında yaptığı faulde hakem serbest vuruş verdi. Kazanılan duran topta Zeki Yavru topun başına geçti ve uzak mesafeden topu ağlarla buluşturdu 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor haftalar sonra 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 5 bin sporsever önünde oynandı.

- Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda turuncu yeşilli yönetici de vardı.

- Akhisarspor ve Alanyaspor taraftarları, deplasman yolunda kaza sonucu vefat eden Ankaragücü taraftarları için ilk 5 dakika sessiz kaldı. Her iki takım taraftarları da, Ankara'nın plaka numarası olan 6. dakikada 'Ankaragücü' tezahüratı yaptılar.

- Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Josef Sural, ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

- Alanyasporlu taraftarlar deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı ve 90 dakika boyunca destekledi.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 23:27