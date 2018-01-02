Alanyaspor'a 3 oyuncu birden

SÜPER Lig'de ikinci yarıya kan değişikliği yaparak giren Aytemiz Alanyaspor, ilk olarak teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. 4 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer Tescil Dönemi'ne de transferlerle girmeyi planlayan turuncu yeşillilerin, ilk olarak Karabükspor'dan savunma oyuncuları Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Oyuncuların Karabükspor ile olan sözleşmelerini fesh etmesi halinde tarafların sözleşme imzalayacakları öğrenildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un bir başka Karabüksporlu futbolcu Andre Poko ile de temas halinde olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından Karabükspor'a gelen Gabonlu milli futbolcu, bu sezon ilk yarıda 15 maçta forma giydi.

