Alanyaspor 5- 0 Ankaragücü maçı- CANLI ANLATIM

90' Gol [5-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos ile durumu 5-0'a getiriyor!

90' Direkten Dışarı Çıktı (MKE Ankaragücü) Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Dever Orgill çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri dönüyor.

90' Gol [4-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos ile farkı dörde çıkartıyor!

Sarı Kart (MKE Ankaragücü) MKE Ankaragücü'nde Dever Orgill hava topu mücadelesinde rakibi Fabrice N'Sakala'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

90' Yorum Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 5 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

89' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Ev sahibi ekipte son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anastasios Bakasetas oyundan alınırken yerine Umut Güneş oyuna dahil oluyor.

85' Gol [3-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas ile durumu 3-0'a getiriyor! Sağ kanattan gelişen atakta Salih ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Djalma Campos gelen topu kafa ile penaltı noktasının gerisine doğru indiriyor. Tecrübeli oyuncu topu kontrol ederek sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

83' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Salih topu ceza yayı gerisinde bulunan arkadaşı Anastasios Bakasetas'ın önüne indiriyor. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Korcan Çelikay üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

82' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Turuncu yeşillilerde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Efecan Karaca oyundan alınırken yerine Onur Bulut oyuna dahil oluyor.

79' Oyuna Girme (MKE Ankaragücü) Sarı lacivertlilerde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hasan Kaya oyundan alınırken yerine Berke Gürbüz oyuna dahil oluyor.

75' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Djalma Campos sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Yacine Bammou kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Korcan Çelikay üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etmeyi başarıyor.

71' Korner (MKE Ankaragücü) Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hector Canteros ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılamayı başarıyor.

68' Yorum Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

65' Oyuna Girme (Aytemiz Alanyaspor) Turuncu yeşillilerde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Musa Çağıran oyundan alınırken yerine Salih Uçan oyuna dahil oluyor.

65' Oyuna Girme (MKE Ankaragücü) Sarı lacivertlilerde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Wilfred Moke oyundan alınırken yerine Ender Aygören oyuna dahil oluyor.

63' Sarı Kart (MKE Ankaragücü) Sakatlık pozisyonu sonrasında MKE Ankaragücü'de Cebrail Karayel sarı kart ile cezalandırılıyor.

62' Yorum Fabrice N'Sakala ve Cebrail Karayel çarpıştıktan sonra kısa süreli sakatlık geçiriyorlar.

59' İsabetli Şut (MKE Ankaragücü) Savunmada Fabrice N'Sakala'nın altıpas çizgisi önünde göğsü ile kaleciye indirmek istediği topa araya giren Stelios Kitsiou bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Marafona gole izin vermiyor.

57' Sarı Kart (Aytemiz Alanyaspor) Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse yedek kulübesinden yaptığı itirazlar nedeni ile sarı kart görüyor.

56' İsabetsiz Şut (MKE Ankaragücü) Savunma arkasına havadan atılan pasa hareketlenen Dever Orgill sağ çaprazda topla buluşuyor ve ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş istediği gibi olmuyor.

54' Yorum Konuk ekip MKE Ankaragücü kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

50' Ofsayt (Aytemiz Alanyaspor) Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Yacine Bammou sol kanatta topla buluşuyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.

48'Serbest Vuruş (Aytemiz Alanyaspor) Anastasios Bakasetas ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Korcan Çelikay çıkıyor ve meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.

46' İsabetsiz Şut (Aytemiz Alanyaspor) Ceza yayı sağ tarafında topu kontrol eden Anastasios Bakasetas bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

46' Oyuna Girme (MKE Ankaragücü) Sarı lacivertlilerde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mehmet Sak oyundan alınırken yerine Alper Önal oyuna dahil oluyor.

46' Yorum Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un vuruşu ile başlıyor.

45' Yorum Hakem Alper Ulusoy'un düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45' Yorum Dördüncü hakemin işareti ile ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

43' Yorum İlk yarının son bölümlerinde konuk ekip rakip yarı alanda daha fazla gözüküyor.

40' İsabetli Şut (MKE Ankaragücü) Stelios Kitsiou'nun ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dever Orgill yerden vuruşunu yapıyor ancak açıyı kapatan kaleci Marafona gole izin vermiyor. Pozisyon sonrasında rakibine çarpan Marafona kısa süreli sakatlık geçiriyor.

36' Yorum Oyunun bu bölümünde karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

33' Yorum Ev sahibi ekip kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

30' Yorum Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

28' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Savunmanın arkasına havadan atılan uzun pasa haraketlenen Efecan Karaca sağ çaprazda topla buluşuyor ve ceza sahasına

24' Gol [2-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos ile farkı ikiye çıkartıyor!

23'İsabetli Şut (MKE Ankaragücü) Sol kanatta topla buluşan Mehmet Sak'ın orta şut karışımı vuruşunu uzak direkte kaleci Marafona çıkartmayı başarıyor.

20' Engellenen Şut (MKE Ankaragücü) Sağ kanat köşe bayrağının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Hector Canteros ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top penaltı noktası gerisinde Ante Kulusic'in önüne düşüyor. Ante Kulusic bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

16' Gol [1-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas ile öne geçiyor!

14' Yorum Bu dakikalarda yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

11' Engellenen Şut (Aytemiz Alanyaspor) Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Djalma Campos yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

8' Korner (Aytemiz Alanyaspor) Anastasios Bakasetas sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

5' İsabetsiz Orta (Aytemiz Alanyaspor) Sağ kanattan gelişen atakta Baiano ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Korcan Çelikay çıkıyor ve meşin yuvarlağa sahip oluyor.

2' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anastasios Bakasetas ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Musa Çağıran zıplayarak kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Korcan Çelikay'ın üzerine gidiyor.

1' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Müsabaka hızlı başlıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Anastasios Bakasetas vuruşunu yapıyor ancak kaleci Korcan Çelikay sol köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

1' Yorum Müsabaka konuk ekip MKE Ankaragücü'nün vuruşu ile başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Musa, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı

Konuk ekip Ankaragücü ise, Korcan, Cebrail, Pinto, Tiago, Pazdan, Pulusic, Kitsiou, Hasan, Mehmet, Canteros ve Orgill ilk 11'i ile sahaya çıktı.

