Alanyaspor 4'te 4 istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 7. hafta maçında yarın Ege ekibi Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak. Sahasında iki maçtır bileği bükülmeyen turuncu yeşilliler, taraftarlarının da desteği ile Akhisarspor'u eli boş göndermek istiyor. Kritik mücadele öncesi bir açıklama yaparak Alanyalı sporseverleri tribünlere davet eden Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı ve Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Gömeç, takımın iyi bir çıkış yakaladığını ve bu çıkışı Akhisarspor karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. İç sahada oynanan maçlarda taraftarların itici bir güç haline geldiğini ifade eden Gömeç "Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadelede tüm tribünlerin dolmasını bekliyoruz. İç sahada aldığımız Göztepe ve Trabzonspor galibiyetlerine Akhisarspor'u da eklemek istiyoruz" dedi.

'5 OTOBÜS GELİYOR'

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç, rakip takım taraftarlarının Alanya'ya 5 otobüsle geleceğini söyledi. Gömeç, "Rakibimiz, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek moral buldu. Bizden de puan almak isteyeceklerdir ancak biz taraftarlarımızın da desteği ile iç sahada 3'de 3, ligde de 4'de 4 yapmak istiyoruz. Üst üste alınan galibiyetlerle özgüven kazanan oyuncularımız, Akhisarspor'u da yenecek güçte ve inançtadır. Dolu tribünlere oynamak her futbolcunun en büyük isteğidir. Biz bu konuda Alanyasporlu taraftarlara güveniyoruz. Cumartesi günü Bahçeşehir'i doldurarak Akhisarspor'u yenmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

