Alanyaspor 3 gün izinli

MANİSA temsilcisinin 13 maçlık yenilmezlik serisini son veren oyuncularını ödüllendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, milli arayı da göz önünde bulundurarak takıma 3 gün izin verdi. Turuncu yeşilli çok sayıda futbolcu 3 günlük izni fırsat bilerek İzmir'den İstanbul ve yurtdışına uçtu. Alanyaspor, Süper Lig 'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Turuncu yeşilli takım bu maçın hazırlıklarına ise 9 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

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