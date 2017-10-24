Alanyaspor 2 - 0 Edirnespor

BU sezon Türkiye Kupası'nda mesafe kat etmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, 4. Tur Eleme maçında Bölgesel Amatör Lig 12. Grup temsilcisi Edirnespor'u ağırladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda dün akşam oynanan mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan turuncu yeşilliler, ilk yarıda rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Maça ilk 11'de başlayan genç golcü Yusuf Serdar Çoban, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda iki net gol pozisyonundan yararlanamayarak saç baş yoldurdu. Sahaya ilk 11'de çıkan M'Billa, ilk yarının son anlarında sakatlanarak yerini Vagner Love'a bıraktı. İkinci yarıda aradığı golü maçın son anlarına kadar bulamayan Aytemiz Alanyaspor, 85'de Junior Fernandes ile 1-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında ise sahneye Brezilyalı golcü Vagner Love çıktı. Emre Akbaba'nın ceza alanı dışına çıkardığı pasta iki rakibini çalımlayarak şutunu çeken Love, maçın da skorunu belirlemiş oldu 2-0. Alanyaspor, bu skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.