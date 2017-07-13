 Alanyaspor 15 Temmuz'u unutmadı

15 TEMMUZ 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Alanyaspor Kulübü , 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmayacağı mesajını verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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