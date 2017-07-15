Alanyaspor 15 Temmuz şehitlerini andı

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren turuncu yeşilliler, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 1’inci yıl dönümünde demokrasi şehitlerini Türk Bayrağı açarak andı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan sabah antrenmanı öncesi Türk Bayrağı açan teknik heyet, futbolcular ve personel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birlik ve beraberlik masajı verdi.

ALTYAPI BAYRAK AÇTI

Alanyaspor'un altyapı takımları da bugün yapılan antrenmandan önce dev bir Türk Bayrağı açarak Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladılar. Futbolcular, antrenörler ve kulüp personelinin yer aldığı Türk bayraklı fotoğraf ile birlik ve beraberlik mesajı verildi.