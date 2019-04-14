Alanyaspor 1 puana razı oldu

SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın henüz 2. dakikasında Kamara'yı düşürerek penaltıya sebep olan kaleci Haydar, Adem Büyük'ün penaltı golüne engel olamadı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor bu gole 12. dakikada Fernandes'in kafa golüyle cevap vererek skoru eşitledi. 24. dakikada sarı kart gören Ceyhun Gülselam, 33'de ceza alanı içinde rakibine dirsek vurunca 2. sarı karttan oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren turuncu yeşilliler, mücadelenin ikinci yarısında çok sayıda pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmanın son dakikalarında kaleci ile karşı karşıya kalan Efecan, topu auta göndererek saç baş yoldurdu. Aytemiz Alanyaspor, bu beraberlikle puanını 38 puana yükseltti.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 18:33