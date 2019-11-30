Alanyaspor 1- 0 Ankaragücü maçı- CANLI ANLATIM

16' Gol [1-0] (Aytemiz Alanyaspor) GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas ile öne geçiyor!

14' Yorum Bu dakikalarda yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

11' Engellenen Şut (Aytemiz Alanyaspor) Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Djalma Campos yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

8' Korner (Aytemiz Alanyaspor) Anastasios Bakasetas sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılamayı başarıyor.

5' İsabetsiz Orta (Aytemiz Alanyaspor) Sağ kanattan gelişen atakta Baiano ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Korcan Çelikay çıkıyor ve meşin yuvarlağa sahip oluyor.

2' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Anastasios Bakasetas ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Musa Çağıran zıplayarak kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Korcan Çelikay'ın üzerine gidiyor.

1' İsabetli Şut (Aytemiz Alanyaspor) Müsabaka hızlı başlıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Anastasios Bakasetas vuruşunu yapıyor ancak kaleci Korcan Çelikay sol köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

1' Yorum Müsabaka konuk ekip MKE Ankaragücü'nün vuruşu ile başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

Kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Musa, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı

Konuk ekip Ankaragücü ise, Korcan, Cebrail, Pinto, Tiago, Pazdan, Pulusic, Kitsiou, Hasan, Mehmet, Canteros ve Orgill ilk 11'i ile sahaya çıktı.

