Alanya’nın gururu Soysal ülkemizi temsil ediyor

TÜRKİYE'nin Türkiye Tenis Federasyonu aracılığıyla her yıl katıldığı Dünya Senior Tenisçileri tarafından yakından takip edilen turnuvada, Alanya Turgay Soysal Tenis Akedemi Kurucu Başkanı ve başarılı milli sporcumuz Turgay Soysal'ın da aralarında bulunduğu kadın ve erkek toplam 24 sporcumuz Portekiz'de ülkemizi temsil ediyor. Toplam 30 ülkeden 240 milli sporcunun yarıştığı şampiyona, tenis severler tarafından ilgiyle takip ediliyor.