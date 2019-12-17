Alanyalı taraftarlar çileden çıkmıştı! Hikmet Tuğsuz o paylaşımı kaldırdı
Başpehlivan Ali Gürbüz’ün antrenörü Hikmet Tuğsuz, Alanyalı taraftarları kızdıran sosyal medya paylaşımını aldırdı
SPOR 17.12.2019, 13:21
SOSYAL medya üzerinden yaptığı 'Ne Yunanistan ne Bulgaria, tek düşman var Alanya' paylaşımıyla Alanyasporlu taraftarları kızdıran Başpehlivan Ali Gürbüz’ün antrenörü Hikmet Tuğsuz, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Alanyaspor taraftar grubu Şimşekler, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu paylaşımın bir yaptırımı olacağından hiç şüphemizin olmadığının bilinmesini isteriz” demiş ve Tuğsuz’un paylaşımı çok sayıda tepki toplamıştı. Gelen tepkiler üzerine Tuğsuz sosyal medya paylaşımını kaldırdı.
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