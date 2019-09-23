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Alanyalı taraftarın maçı

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçında olduğu gibi taraftar desteğini yine arkasına alarak rakibini eli boş göndermek istiyor 

SPOR 23.09.2019, 19:12
Alanyalı taraftarın maçı
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SÜPER Lig'de bu yıl fırtınalar estiren ve 5 maçta 13 puan toplayarak zirveye iyice kurulan Aytemiz Alanyaspor, 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçını unuttu. Gözünü 28 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Sivasspor maçına diken turuncu yeşilliler, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankara'dan döner dönmez Sivas maçına odaklanan turuncu yeşilli takım, dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yenileme antrenmanı yaptı. Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise hafif bir antrenmanla günü tamamladı. Bugünü izinli olarak geçirecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. 

TARAFTARA BÜYÜK GÖREV 

İç sahada bu sezon Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi farklı yenen Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u da aynı şekilde yenmenin planlarını yapıyor. Özellikle de Fenerbahçe maçında müthiş bir taraftar desteğini arkasına alan turuncu yeşilli takım, rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'le bozguna uğratmıştı. Sivasspor maçının zor geçeceğini söyleyen yetkililer, Alanyasporlu taraftarlara bu maçta büyük görev düşeceğini belirttiler. Tribünlerin yine dolması gerektiğini söyleyen yetkililer, "Taraftarlar, sahada oynayan futbolcular için her zaman itici bir güç olmuştur. Bunun en güzel örneğini Fenerbahçe maçında gördük. Sivasspor maçında da tribünler dolmalı ve takım 90 dakika desteklenmeli" dediler.

#süper lig
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