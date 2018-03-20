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Alanyalı sporcuların hedefi milli takım

Ali's GYM Fitness sporcuları Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yapılacak olan Milli Takım seçmelerinde Alanya'yı temsil edecekler

Alanyalı sporcuların hedefi milli takım

Ali's GYM Fitness sporcuları Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yapılacak olan Milli Takım seçmelerinde Alanya'yı temsil edecekler

20 Mart 2018 Salı 11:57
Alanyalı sporcuların hedefi milli takım
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TÜRKİYE Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Side Starlight Otel'de yarın başlayacak. 25 Mart'a kadar sürecek olan ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcuların belirleneceği Milli Takım seçmelerine Alanya'dan Hülya Güler ve Hakkı Yıldırım katılacak. Ali's GYM Fitness sporcuları olan Güler ve Yıldırım, milli takıma seçilmek için mücadele edecek. Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu ve aynı zamanda federasyon hakemi antrenör Ali ihsan Yüksekkaya, "Yarışmaya hazırlanabilmek için uzun ve yorucu bir hazırlık dönemi geçirdik. Ağır antremanlar, diet ve izole bir hayat ama inşallah emeğimizin karşılığını alıp dereceyle döneceğiz. İlk defa Alanyamıza çok yakın bir yerde şampiyona oluyor. Tüm Alanyamızı müsabakaları izlemek için Side'ye davet ediyorum" dedi.

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Hülya GülerHakkı YıldırımAvrupa şampiyonasıVücut GeliştirmeFitness
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