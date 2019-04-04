GENÇLER A Grubu’nda yarışan 64 kiloda Arife Gamze Temel birinci, artı 81 kiloda Şevket Etyemez ikinci, 81 kiloda Onur Altun üçüncü ve 64 kiloda ise Ali Çam Deviren üçüncü oldu.
B Grubu’nda yarışan 51 kiloda Özer Polat Kaysılı birinci, 40 kiloda Batuhan Kılıç birinci, Muhammet Ali Sincar ikinci, Tolgahan Kılıç üçüncü, Samet Yiğit dördüncü oldu.
Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, dereceye giren sporcuları kutlayarak başarı diledi.
Alanyalı sporcular yine madalyalarla döndü.
Okul Sporları Muay Thai İl Seçmeleri Antalya’da yapıldı. Seçmelere ilgi yoğun oldu. 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda yapılan seçmelere Alanya Belediyespor’dan A ve B gruplarında 8 sporcu katıldı
GENÇLER A Grubu’nda yarışan 64 kiloda Arife Gamze Temel birinci, artı 81 kiloda Şevket Etyemez ikinci, 81 kiloda Onur Altun üçüncü ve 64 kiloda ise Ali Çam Deviren üçüncü oldu.
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