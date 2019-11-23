banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanyalı öğretmenler Türkiye Şampiyonu oldu

Başkent Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nda bugün Ankara Milli Eğitim Voleybol Takımı ile karşılaşan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu 

SPOR 23.11.2019, 13:32 23.11.2019, 13:35
Alanyalı öğretmenler Türkiye Şampiyonu oldu
banner404
Alanyalı öğretmenler Türkiye Şampiyonu oldu
Alanyalı öğretmenler Türkiye Şampiyonu oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası, bugün oynanan final maçıyla son buldu. Turnuvada finale kadar yükselen Alanya Milli Eğitim, finalde karşılaştığı Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, ilk sette rakibine 29-27 üstünlük kurdu ve 1-0 öne geçti. İkinci sette güzel oyununu sürdüren temsilcimiz, Ankara Milli Eğitim'i bu sette de 25-21 mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, bu seti de 25-19 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan temsilcimizin coşkusuna, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de ortak oldu. Tüm takım oyuncuları canı gönülden tebrik ettiğini söyleyen Hüseyin Er, "Takımımız günlerdir süren turnuvada finale kadar yükselerek zaten büyük bir başarı elde etti. Bugün de finalde Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Tüm oyuncularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

#Alanyalı öğretmenler #Türkiye Şampiyonu #Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası #Alanya #Alanya Haber
Yorumlar (0)
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:37
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 12 22
2. Sivasspor 11 21
3. Fenerbahçe 11 20
4. Trabzonspor 11 19
5. Alanyaspor 11 19
6. Galatasaray 12 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Giresunspor 12 13
12. Adana Demirspor 11 12
13. İstanbulspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Levante 14 20
11. Osasuna 13 19
12. Villarreal 13 18
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 14 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545