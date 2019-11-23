Alanyalı öğretmenler Türkiye Şampiyonu oldu
Başkent Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nda bugün Ankara Milli Eğitim Voleybol Takımı ile karşılaşan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası, bugün oynanan final maçıyla son buldu. Turnuvada finale kadar yükselen Alanya Milli Eğitim, finalde karşılaştığı Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, ilk sette rakibine 29-27 üstünlük kurdu ve 1-0 öne geçti. İkinci sette güzel oyununu sürdüren temsilcimiz, Ankara Milli Eğitim'i bu sette de 25-21 mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı, bu seti de 25-19 kazanarak şampiyon oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan temsilcimizin coşkusuna, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de ortak oldu. Tüm takım oyuncuları canı gönülden tebrik ettiğini söyleyen Hüseyin Er, "Takımımız günlerdir süren turnuvada finale kadar yükselerek zaten büyük bir başarı elde etti. Bugün de finalde Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Tüm oyuncularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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