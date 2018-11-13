Alanyalı öğrenciler Avrasya Maratonu’na katıldılar

SAKİNE Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okulu Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Avrasya Maratonu’na katıldı. 'Sağlık İçin Koş' temalı spor etkinliğine katılan eğitim kurumuna, Alanya Litvanlar Derneği de eşlik etti. Maraton koşusunun ardından Litvanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen yemeğe katılan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, atölye çalışmalarında hazırladıkları özel hediyeleri büyükelçilik yetkililerine verildi.

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.