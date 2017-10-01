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Alanyalı milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu antrenman kazası geçirdi

Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun antrenman sırasında omzu çıktı

Alanyalı milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu antrenman kazası geçirdi

Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun antrenman sırasında omzu çıktı

01 Ekim 2017 Pazar 09:44
Alanyalı milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu antrenman kazası geçirdi
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KENAN Sofuoğlu'nun yarış sırasında kaza geçirdiği  Fransa'dan bir üzücü haber daha geldi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun  Fransa'da antrenman sırasında omzu çıktı. Genç pilotun "Çıkan kolumu kendim takmak istedim ama takamadım." sözleri ise dikkat çekti.

Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için  Fransa'da bulunan genç pilot, omzunun çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"KENDİM TAKMAYA ÇALIŞTIM AMA TAKAMADIM"

İşte Razgatlıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı:

Bugün antrenmanda düştüm, omzum çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan abi düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla  Türkiye'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 09:54
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Avrupa SuperStock1000 ŞampiyonasıMilli MotosikletçiFransaIfransaAlanyalıAlanyaToprak Razgatlıoğlu
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