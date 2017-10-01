Alanyalı milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu antrenman kazası geçirdi

KENAN Sofuoğlu'nun yarış sırasında kaza geçirdiği Fransa'dan bir üzücü haber daha geldi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Fransa'da antrenman sırasında omzu çıktı. Genç pilotun "Çıkan kolumu kendim takmak istedim ama takamadım." sözleri ise dikkat çekti.

Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için Fransa'da bulunan genç pilot, omzunun çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"KENDİM TAKMAYA ÇALIŞTIM AMA TAKAMADIM"

İşte Razgatlıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı:

Bugün antrenmanda düştüm, omzum çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan abi düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla Türkiye'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler.