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Alanyalı Büşranur Dünya Şampiyonu oldu

Antalya'da yapılan Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'na Alanya Belediyespor damga vurdu.

SPOR 05.10.2019, 14:39
Alanyalı Büşranur Dünya Şampiyonu oldu
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BUGÜN Sri Lankalı rakibi ile final maçına çıkan Alanya Belediyespor Muay Thai sporcusu Busenur Yalçın, 38 kilogramla Alt Genç Bayanlar kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Sri Lankalı rakibiyle kıran kırana mücadele eden Yalçın, Alanya'nın gururu oldu.Belediyespor, bu yıl katıldığı dünya şampiyonasında iki üçüncülük ve bir birincilik almış oldu. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, dereceye giren sporcuları ve Antrenör Esin Aslan'ı kutlayarak, "Sporcularımızla gurur duyduk. Sporcularımız çok çalışmanın karşılığını aldılar" dedi.

#Büşranur #dünya şampiyonu #Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası #Alanya Belediyespor
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