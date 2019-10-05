Alanyalı Büşranur Dünya Şampiyonu oldu
Antalya'da yapılan Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'na Alanya Belediyespor damga vurdu.
SPOR 05.10.2019, 14:39
BUGÜN Sri Lankalı rakibi ile final maçına çıkan Alanya Belediyespor Muay Thai sporcusu Busenur Yalçın, 38 kilogramla Alt Genç Bayanlar kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Sri Lankalı rakibiyle kıran kırana mücadele eden Yalçın, Alanya'nın gururu oldu.Belediyespor, bu yıl katıldığı dünya şampiyonasında iki üçüncülük ve bir birincilik almış oldu. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, dereceye giren sporcuları ve Antrenör Esin Aslan'ı kutlayarak, "Sporcularımızla gurur duyduk. Sporcularımız çok çalışmanın karşılığını aldılar" dedi.
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