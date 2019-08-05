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Alanyalı bisikletçilerden 2 madalya 

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanyaspor Bisiklet Takımından Eren Kaim üçüncü, Sami Spor Kulübü sporcusu Sırma Nur Aydın da ikinci oldu. İki sporcu da elde ettikleri başarıyla Alanya'nın gururu oldu

SPOR 05.08.2019, 17:23 Enes Subaşı
Alanyalı bisikletçilerden 2 madalya 
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ALANYASPOR Bisiklet Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasına 3 sporcu ile katılan turuncu yeşilliler, şampiyonadan bir madalya ile dönmeyi başardılar. Antrenörler Yunus Yetkin ve Akın Kılıç gözetiminde yarışa katılan sporculardan Eren Kaim, U15 kategorisinde üçüncülük elde etti. Eren, kürsüde Alanyasporlu forması ile şehrimizi temsil etti. 

SIRMA DA KÜRSÜDE
Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasına katılan bir başka Alanyalı sporcu olan Sırma Nur Aydın da, kendi kategorisinde ikincilik kazandı. Sami Spor Kulübü sporcularından olan Sırma Nur, elde ettiği başarı ile hem ailesini, hem de sevenlerini sevince boğdu.  Kayseri Gençlik SK takımından Funda Taşkın'ın birinci, İzmir Mosso SK takımından da Pelin Altekin'in üçüncü olduğu yarışta ikincilik elde eden Sırma Nur, kürsüde Alanya'yı temsil etti.

#DAĞ Bisikleti Türkiye Şampiyonası
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