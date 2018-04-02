Alanyalı Batuhan ipi göğüsledi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) iş birliğiyle düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu Kırklareli'nde yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Belarus, İran, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya ve Malezya'dan toplam 86 bisikletçinin pedal çevirdiği 136 kilometrelik turda, Konya Türkiye Hazırlık Merkezi ve Torku Şekerspor sporcusu Alanyalı genç bisikletçi Batuhan Özgür birinciliği elde ederken, en iyi sprinter mayosunun da sahibi oldu. Yarışı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Batuhan "Destek veren herkese çok ama çok teşekkür ederim" dedi.
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