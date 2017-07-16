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Alanyalı atlet Ahmet Arslan Türkiye'nin gururu oldu

Almanya'da düzenlenen Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Alanyaspor'un milli atleti Ahmet Arslan, dünya şampiyonu olarak ülkemize ve Alanya'ya büyük gurur yaşattı 

Alanyalı atlet Ahmet Arslan Türkiye'nin gururu oldu

Almanya'da düzenlenen Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Alanyaspor'un milli atleti Ahmet Arslan, dünya şampiyonu olarak ülkemize ve Alanya'ya büyük gurur yaşattı 

16 Temmuz 2017 Pazar 17:36
Alanyalı atlet Ahmet Arslan Türkiye'nin gururu oldu
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RED Bull 400 Dünya Şampiyonası 1200 sporcunun katılımıyla Almanya’nın Titisse kentinde yapıldı. Yarışların Türkiye ayağı olan Red Bull 400 Erzurum’da kategorilerinde birinci olan milli triatlet Ece Bakıcı ile birlikte Almanya'da ülkemizi temsil eden Ahmet Arslan, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Alanyasporlu milli sporcumuz Ahmet Arslan, Red Bull 400 yarışlarının ilk defa 2011 yılında Avusturya’da düzenlendiğini ve bu yarışlara Red Bull sponsorluğunda katıldığını söyledi. Bu yıl dünya genelinde 14 farklı yerde Red Bull 400 yarışının düzenlendiğini belirten Arslan, "2011 yılında düzenlenen ilk Red Bull 400 yarışının galibiydim. İlk defa bu yıl düzenlenen Red Bull 400 Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı söylettiğim için ve ilk Red Bull 400 Dünya Şampiyonu olduğum için çok mutluyum" dedi. 

14 KEZ KAZANDI

2011-2017 yıları arsında katıldığı 14 Red Bull 400 yarışının 13’ünde şampiyon olduğunu ancak bu yarışı kazanarak 14'üncü kez şampiyon olmanın hepsinden önemli olduğunu kaydeden Arslan, "Çünkü bu yarışın sonunda dünya şampiyonluğu unvanı vardı. Bu kadar fark yaratıp domine ettiğim bir branşın ilk dünya şampiyonu olmayı başarmak oldukça önemliydi. 2017 yarış sezonu içerisindeki yarışlarım için ve Red Bull 400 yarışları için son 3 aylık dönemde Atletizm Federasyonu ve kulübüm Alanyaspor’un destekleri ile Erzurum’da kamp yaparak hazırlandım. Hazırlık sürecinde sağlamış olduğu destek için federasyon başkanımıza ve kulüp başkanım sayın Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Spor kariyerim boyunca olduğu gibi ileriki süreçte de özellikle milli takımımızı olmak üzere kulübümü, sponsorlarımı ve destek olan herkesi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" diye konuştu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise dünya şampiyonu Unvanını kazanan Arslan'ın bu başarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

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AlanyaAlanyalıAhmet ArslanRed Bull 400 ErzurumAlmanyaTürkiye
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