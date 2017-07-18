Alanya'dan 4 oyuncu milli takımda

PLAJ Futbolu Milli Takımı, Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri'nin hazırlıklarına 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Antalya'daki WOW Kremlin Palace'da başlayacak. 26 Temmuz 2017 Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek Plaj Futbolu Milli Takımı, bu tarihten itibaren Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri'ndeki maçlarını oynayacağı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri'nde (EURO Beach Soccer League) 29-30 Temmuz 2017'de Moldova ve Kazakistan ile birlikte aynı grupta mücadele edecek ve bu grup maçlarına Rusya'nın başkenti Moskova kenti ev sahipliği yapacak.

ALANYA'DAN 4 OYUNCU

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri'nde 14 takım, 4'erli olarak 3, 3'erli olarak da 1 grupta yer alıyor. Grup liderleri ile tüm grupların en iyi 3 ikincisi ve Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'nin en az puana sahip takımı, 31 Ağustos-3 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Süper Finalleri'ne yükselmeye hak kazanacak. Ev sahipliği yapacak ülkenin önümüzdeki haftalarda açıklanacağı Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Finalleri'nin şampiyonu ise gelecek sene Avrupa Plaj Futbolu A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Plaj Futbolu Türk Milli Takımı'nın aday kadrosunda Alanyaspor Plaj Futbolu Takımı'ndan ise 4 oyuncu yer alıyor.