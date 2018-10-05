Alanya'da kumda futbol heyecanı başladı

ALANYA Belediyesi arkasındaki Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirilen turnuvada ilk karşılaşma Lokomotiv BSC takımı ile Sporting Club Portugal takımı arasında oldu. Maç 6-3 Lokomotiv BSC takımının galibiyeti ile sona erdi. Lokomotiv BSC takımının gollerini; 11 numaralı formasıyla Fedorov, 15 numaralı formasıyla Krutikov, 5 numaralı formasıyla Nikonorov (2), 18 numaralı formasıyla Safronov, 2 numaralı formasıyla Mamadiev kaydetti. Sporting Club Portugal takımının gollerini ise 2 numaralı forması ile Coimbra, 11 numaralı forması ile Ricardinho ve 5 numaralı formasıyla Nelito attı.

Günün ikinci karşılaşması ise Levante ile Alanya Belediyespor takımı arasında oldu. Levante 10-4'lük bir üstünlükle maçı kazanan takım oldu. Levante takımının gollerini; 6 numaralı formasıyla Edu Suarez (4), 11 numaralı formasıyla Miralles (2), 20 numaralı formasıyla Ezequiel, 13 numaralı formasıyla Eliott ve 23 numaralı formasıyla Adri Frutos (2) kaydetti. Alanya Belediyespor takımının gollerini de; 7 numaralı forması ile Cem Keskin (2), 10 numaralı formasıyla Adil Müftüoğlu ve 9 numaralı formasıyla Kerem Sinç attı.

Futbol heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Saat 15.15'de Lokomotiv BSC ile Levante takımları arasında oynanacak. Saat 16.45'de ise Alanya Belediyespor ile Sporting Club Portugal takımı karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 19:51