Alanya'da 'İrtikap' davası başladı
Eski belediye başkanı Özdemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e kurulan kumpasa konu olan sözleşmedeki bir maddeyle ilgili yargılanıyor
ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı Mehmet Şahin’e, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) hain darbe girişiminin ardından kurulan kumpasa konu olan sözleşmedeki bir maddeye ilişkin dava dün Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
“İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla başlayan davaya şüpheli sıfatıyla eski Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir, avukatı ile katıldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i duruşmada avukatı temsil ederken, tanık olan, FETÖ Alanya İmamı olduğu gerekçesiyle Adana’da cezaevinde bulunan İsmail A. SEGBİS Sistemi'nden duruşmayı izledi. Özdemir, savunmasını yaptı ve suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkeme, davaya konu olan, daha önce Şahin ve Özdemir kardeşlerin resmi ortaklığı bulunan 130 ada, 7 parsele ait ayrıntılı tapu kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 28 Kasım 2019’a erteledi.
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