Alanya'da ilginç protesto: Maça çıkmadılar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen ve önceki gün sona eren TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Seferihisar Cittaslow takımı, maçları Antalya bölgesinden hakemlerin yönetmesine tepki gösterdi ve üçüncülük maçına başlamadı
SPOR 05.11.2019, 20:37 05.11.2019, 21:38
ALANYA'DA yapılan Türkiye Plaj Futbolu final maçlarını, sadece Antalya bölgesinden hakemlerin yönetmesine finallere kalan takımlar tepki gösterdi. Alanyaspor Plaj Futbol Takımı ile Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol takımının yarı final karşılaşmasında ise maçı yöneten hakemin kararı çok tartışıldı. Maçlara Alanyalı bir hakemin atanması ve FIFA hakemlerinin Türkiye finallerinde görev almaması tepki çekti. Bu karara Seferihisar Cittaslow takımından da tepki gecikmedi. Seferihisar Cittaslow-Karasu Spor üçüncülük maçında Seferihisar takımı TFF kararını protesto ederek maça başlamadı. Durumu protesto eden takım, maçların FIFA hakemleri tarafından yönetilmeyişine dikkat çekti.
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