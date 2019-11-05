Alanya'da ilginç protesto: Maça çıkmadılar

ALANYA'DA yapılan Türkiye Plaj Futbolu final maçlarını, sadece Antalya bölgesinden hakemlerin yönetmesine finallere kalan takımlar tepki gösterdi. Alanyaspor Plaj Futbol Takımı ile Seferihisar Cittaslow Plaj Futbol takımının yarı final karşılaşmasında ise maçı yöneten hakemin kararı çok tartışıldı. Maçlara Alanyalı bir hakemin atanması ve FIFA hakemlerinin Türkiye finallerinde görev almaması tepki çekti. Bu karara Seferihisar Cittaslow takımından da tepki gecikmedi. Seferihisar Cittaslow-Karasu Spor üçüncülük maçında Seferihisar takımı TFF kararını protesto ederek maça başlamadı. Durumu protesto eden takım, maçların FIFA hakemleri tarafından yönetilmeyişine dikkat çekti.