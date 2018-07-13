Alanya'da Galatasaraylılar 21. şampiyonlukla coştu

SPOR Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Alanya'daki şampiyonluk kutlaması görkemli bir şekilde yapıldı. Alanya Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen renkli gece, Banana Beach Otel'de yapıldı. Ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın sahne aldığı kutlamada coşku hakimdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yoğun transfer sezonundan dolayı katılamadığı geceye, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mahmut Recevik kuübü temsilen katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamasın büyük bir coşku yaşandı. Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, geceye katılan tüm sarı kırmızılı taraftalara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 10:26