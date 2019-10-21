Alanya'da dev organizasyon: Kleopatra'da heyecan başladı

ALANYA yine büyük bir organizasyona imza atmanın atmanın mutluluğunu yaşıyor. Alanya Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşen Dünya Plaj Futbol Şampiyonası, 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımının katılımı ile bugün Kleopatra Plajı'nda başladı. Yedi gün sürecek şampiyonanın ilk gününü kalabalık bir seyirci topluluğu takip etti. Şampiyona 27 Ekim’de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçları ile sona erecek. 12 dakikadan 3 devre halinde yapılan maçlarda FIFA kokartlı 3 Türk hakemi de görev yapıyor. Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok, yönettikleri maçlarda hatasız bir idare gösterdiler. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Alanya Belediyespor Plaj Futbol Takımı ise ilk maçında Çin ekibi Meizhou Hakka takımına 10-9 mağlup oldu. Turnuva, yarın oynanacak olan maçlarla devam edecek.

Günün tüm maç sonuçları şöyle;

B.Q.All Star Club (Tayland):4, BSC Vybor (Ukrayna): 6

Napoli Patron (Yunanistan):3, Real Münster (Almanya): 2

Kebbi BSC (Nijerya): 0, Levante (İspanya): 15

Rostocker (Almanya): 7, New Team BS (Belçika): 3

Norcal BSC (Amerika): 4, WFC Zvezda (Rusya): 6 (kadın)

Copenhagen (Danimarka): 8, Atletico Licata (İtalya): 5

Masafi Al-Wasat (Irak): 0, Krylia Sovetov (Rusya): 3

Lady Grembach Lodz (Polonya): 2, Pavia Lokrians (İtalya): 3 (kadın)

Al-Arabi (Kuveyt): 1, Flamengo (Brezilya): 6

Boca Gdansk (Polonya): 2 Shahin Khazar (İran): 7

Meizhou Hakka (Çin): 10, Alanya Belediyespor (Türkiye): 9