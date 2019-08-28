'Alanya'da da uygulansın'

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki deniz aracına toplam 35 bin 176 lira para cezası uyguladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimler esnasında SETUR Marina'da bağlı olan iki deniz aracının deniz kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Gemilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca toplam 35 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.

'ALANYA'DA DA UYGULANMALI'

Antalya'da uygulamaya konan cezai işlemler gözleri Alanya'ya çevirdi. Konuyu Yeni Alanya'ya değerlendiren ve çevreci kimliği ile tanınan Erman Kaptanoğlu "Deniz, Alanya'nın vazgeçilmezi. Hem doğayı korumak, hem de turizmde sürekliliği sağlamak adına deniz kirliliğinin önüne geçmek son derece elzem. Antalya'da uygulanan cezai işlemlerin caydırıcı olabileceği kanaatindeyim. Bu anlamda güzel bir adım atıldığını düşünüyorum. Akdeniz’in mavi kalması ve denizlerin kirletilmemesi için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi şart. Alanya'da da doğayı, çevreyi ve denizi korumak adına bu tarz caydırıcı işlemlerin uygulanmasını isteriz" dedi.