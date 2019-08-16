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Alanya'da 24 yılın ardından vefa ziyareti

Alanya Belediyespor'un 24 yıl önceki ilk futbolcuları, aradan geçen onca yıla rağmen eski antrenörleri Emin Yücesan'ı unutmadılar ve ziyaret ederek plaket verdiler

SPOR 16.08.2019, 19:23 16.08.2019, 19:24 Enes Subaşı
Alanya'da 24 yılın ardından vefa ziyareti
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ALANYA Belediyespor'un kurucularından olan Yücesan'a ahde vefa örneği sergileyen eski öğrenciler, 24 yıl sonra bir araya gelerek Yücesan'a duygulu anlar yaşattılar. O dönemlerde aldığı maaşı bile sporcularına harçlık olarak veren Yücesan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eski futbolcularına teşekkür etti. 

#Alanya Belediyespor #Emin Yücesan
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