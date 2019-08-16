Alanya'da 24 yılın ardından vefa ziyareti
Alanya Belediyespor'un 24 yıl önceki ilk futbolcuları, aradan geçen onca yıla rağmen eski antrenörleri Emin Yücesan'ı unutmadılar ve ziyaret ederek plaket verdiler
SPOR 16.08.2019, 19:23 16.08.2019, 19:24 Enes Subaşı
ALANYA Belediyespor'un kurucularından olan Yücesan'a ahde vefa örneği sergileyen eski öğrenciler, 24 yıl sonra bir araya gelerek Yücesan'a duygulu anlar yaşattılar. O dönemlerde aldığı maaşı bile sporcularına harçlık olarak veren Yücesan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eski futbolcularına teşekkür etti.
Günün Anketi Tümü