Alanya'da 24 yılın ardından vefa ziyareti

ALANYA Belediyespor'un kurucularından olan Yücesan'a ahde vefa örneği sergileyen eski öğrenciler, 24 yıl sonra bir araya gelerek Yücesan'a duygulu anlar yaşattılar. O dönemlerde aldığı maaşı bile sporcularına harçlık olarak veren Yücesan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eski futbolcularına teşekkür etti.