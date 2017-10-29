Alanya'yı temsil edecek

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Cross Yarışması için Antalya'da okulu adına yarışan Doyuran, 10 Kasım'da yapılacak olan Atatürk'ü Anma Cross Yarışması için Ankara biletini, aldığı başarılı sonuçla garantilemiş oldu. Önümüzdeki hafta Alanya'yı Ankara'da temsil edecek olan Doyuran, çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını söyleyen Yeni Alanya Temel Lisesi Müdürü Yümni Can, "Dönüp arkamıza baktığımız zaman 1987'den beri eğitim alanında ki başarılarımız ortada, sayamadığımız kadar Türkiye dereceleri alarak Alanya'yı en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye devam ediyoruz. Eğitimin yanı sıra başta sanat ve spor alanlarında da titizlikle çalışıyor ve öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz" dedi.
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