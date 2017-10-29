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Alanya'yı temsil edecek

Yeni Alanya Temel Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Ş. Oğuzalp Doyuran, geçen ay aldığı başarının ardından çok geçmeden yeni bir başarı daha elde etti

Alanya'yı temsil edecek

Yeni Alanya Temel Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Ş. Oğuzalp Doyuran, geçen ay aldığı başarının ardından çok geçmeden yeni bir başarı daha elde etti

29 Ekim 2017 Pazar 21:52
Alanya'yı temsil edecek
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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Cross Yarışması için Antalya'da okulu adına yarışan Doyuran, 10 Kasım'da yapılacak olan Atatürk'ü Anma Cross Yarışması için Ankara biletini, aldığı başarılı sonuçla garantilemiş oldu. Önümüzdeki hafta Alanya'yı Ankara'da temsil edecek olan Doyuran, çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını söyleyen Yeni Alanya Temel Lisesi Müdürü Yümni Can, "Dönüp arkamıza baktığımız zaman 1987'den beri eğitim alanında ki başarılarımız ortada, sayamadığımız kadar Türkiye dereceleri alarak Alanya'yı en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye devam ediyoruz. Eğitimin yanı sıra başta sanat ve spor alanlarında da titizlikle çalışıyor ve öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Alanya Temel LisesiOğuzalp Doyuran
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