'Alanya'yı birçok il takip ediyor'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri hazır bulundu. Karşılıklı sohbet eşliğinde gerçekleşen görüşmede ilk sözü alan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, “Birçok il Aytemiz Alanyaspor’umuz sayesinde ve Alanya’mızı, büyük bir ilgi ile takip ediyor. Her ilin üniversitesi var ama tıp fakültesi yok. Birçok ilin futbol takımı var ancak Süper Lig’de oynayan bir futbol takımı yok. Alanya’mız çok özellikli bir şehir ve bu yönüyle bile birçok ili geride bırakıyor” diye konuştu.

‘FAKÜLTEMİZE KARİYERLİ HOCALARI TERCİH EDİYORUZ’

Ziyarette, yeni kurulan Spor Bilimleri Fakültesi’ne de değinen Güneş, “Bu yıl Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümüne ilk öğrencilerimizi aldık. 2018 yılında ise Antrenörlük bölümüne öğrenci alacağız. Fakültemize kendi branşlarında sporculuk başarısı göstermiş, kariyerli kişileri aldık ve almaya devam edeceğiz. Bu hocalarımız bizden talep edilirse Alanyaspor’umuza da katkı vermesini sağlayabilir. Yetiştireceğimiz öğrencilerin Alanyaspor’umuzun alt yapısına destek olacağına inanıyor ve bu konularda her türlü işbirliği yapmaya da hazırız. Ayrıca Fakültemiz geliştiğinde Alanyaspor da ter döken sporcularımızın performans testlerini de hocalarımız denetiminde yapmak ve destek vermeye hazırız. Ayrıca ilerleyen zamanlarda futbolcularımız ve sizleri söyleşi için Üniversitemizde görmek isteriz” şeklinde konuştu.

‘HOCALARIMIZA KULÜBÜMÜZÜN KAPISI HER ZAMAN AÇIK’

Alanya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarına değinen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Uygun bir tarihte futbolcularımız ve yönetimimizle söyleşi yapmak için Üniversitemize gelmek istiyoruz. Biz zaten Alanyaspor ve spor sevgisini herkese aşılamak için okullarımızı zaman zaman ziyaret ediyoruz. Biz de Üniversitemiz ve Spor Bilimleri Fakültesi’nin alt yapısının gelişmesini çok istiyoruz. Bu konuda bilimsel olarak da Üniversitemizden faydalanmak ve futbolcularımızın performans testleri için Antalya’da değil Alanya’da Üniversitemize yaptırmak istiyoruz. Alanında uzman hocalarımıza kapımız her zaman açıktır. Bilimsel olarak çalışmaya biz kulüp olarak değer veriyoruz” diye konuştu.