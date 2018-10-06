Alanya'ya Erzurum freni

SPOR Toto Süper Lig'de 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyaspor, 5'te 5 hedefiyle çıktığı Erzurumspor maçında beklemediği bir yenilgi aldı. Cisse, Tzavellas, Sackey, Welinton ve MBilla'dan yoksun çıktığı maçta rakibine 1-0 yenilen turuncu yeşillilerin 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Aytemiz Alanyaspor, mücadeleye Ufuk, Bainano, Merih, Barış, N'Sakala, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Fernandes ve Bobo ilk 11'i ile başladı. Maçın 20'nci dakikasında sakatlanan kaleci Ufuk Ceylan, yerini Haydar Yılmaz'a bıraktı. İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve devre golsüz sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına da aynı ilk 11 ile başlayan turuncu yeşilliler, 54'de Taylan Antalyalı'nın golüne engel olamadı. Geri kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Aytemiz Alanyaspor 4 hafta aradan sonra mağlup oldu.

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MAÇIN KARNESİ

STAD: Kazım Karabekir Stadyumu

HAKEMLER: Koray Gençerler 5, İbrahim Çağlar Uyarcan 5, İbrahim Bozbey 5.

ALANYASPOR: Ufuk 3 (Dk.20 Haydar), Baiano 5, Merih 4, Barış 5, N'Sakala 5, Maniatis 5, Ceyhun 5, Villafanez 4, Efecan 5 (Dk.89 Cenk Ahmet), Fernandes 5, Bobo 4 (DK.57 Campos).

ERZURUMSPOR: İbrahim 6, Stephane 5, Schwechlen 6, Auremir 6, Lokman 6, Gilles 6, Taylan 6 (Dk.69 İbrahim Akdağ), Özer 7, Emrah 6 (Dk.82 Siphiwe Tshabalala), Scuk 5, Kone 5 (Dk.76 Lennart Thy).

SARI KARTLAR: Lokman Gör, Gilles Sunu (Erzurumspor), Wanderson Baiano, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor

GOLLER: Dk.54 Taylan Antalyalı (Erzurumspor)

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MAÇTAN DAKİKALAR

23' Bobo'nun pasıyla sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

25' Aytemiz Alanyaspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in çalım atarak girdiği ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

34' Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Erzurumsporlu Auremir'in direkt kaleye çektiği şutta top auta gitti.

45+4' Sol çaprazdan Sunu'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Kone, müsait pozisyonda topa iyi vuramadı, kaleci Haydar Yılmaz topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48' Sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı, Merih Demiral'ı geçtikten sonra yakın direğe çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

54' Sol çaprazdaki Özer Hurmacı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58' Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66' Sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in sert şutunda kaleci Sehic güçlüklü topu çıkardı.

84' Merih Demiral'ın savunmadaki hatası nedeniyle ceza sahası içinde topla buluşan Thy'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 8 bin 500 sporsever önünde oynandı.

- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadeleyi turuncu yeşilli yöneticilerle birlikte izledi.

- Az sayıdaki Alanyaspor taraftarı, Erzurum'a kadar giderek takımlarını deplasmanda desteklediler.

- Ligde 8 hafta geride kalırken, Alanyaspor 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Turuncu yeşillilerin beraberliği yok.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 23:34