Alanya'ya çifte Türkiye Şampiyonluğu! Sami Spor gururumuz oldu

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan yarışlarda Alanya Sami Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları büyük bir başarıya imza atarak Yıldız Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olurken Sırma Nur Aydın da Türkiye Yol Şampiyonu olarak Alanya'ya çifte şampiyonluk yaşattılar.
Buna göre Konya'da 26-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yol Şampiyonası sıralaması şöyle:
1. Sırmanur Aydın Alanya Sami Spor
2. Yaren Sarı Antalya Döşemealtı Belediye Spor
3. Rahimenur Memiş Yeşil Giresun Belediye spor
Alanya Sami Spor Kulübü Yıldız Bayanlarda mücadele etti. Takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Şampiyonasında takımlar sıralaması ise şöyle oldu:
1. Alanya Sami Spor Kulübü
2. Çanakkale Gelibolu Spor
3. Çanakkale Yıldız spor
Alanya Sami Spor Kulübü'nde emeği geçerek başarıda emeği geçenler ise şöyle:
Takım Antrenörü
Barış Ünlü
Hakan Şenöz
Sporcular
Sırmanur Aydın
Selcan Sezer
Sema Sertgöz
Funda Nur Arslan
Ayşenur Kırışık