Alanya'ya çifte Türkiye Şampiyonluğu! Sami Spor gururumuz oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan yarışlarda Alanya Sami Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları büyük bir başarıya imza attılar

Alanya'ya çifte Türkiye Şampiyonluğu! Sami Spor gururumuz oldu
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan yarışlarda Alanya Sami Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları büyük bir başarıya imza atarak Yıldız Bayanlarda Türkiye Şampiyonu olurken Sırma Nur Aydın da Türkiye Yol Şampiyonu olarak Alanya'ya çifte şampiyonluk yaşattılar. 

Buna göre Konya'da 26-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye Yol Şampiyonası sıralaması şöyle:

1. Sırmanur Aydın Alanya Sami Spor
2. Yaren Sarı Antalya Döşemealtı Belediye Spor
3. Rahimenur Memiş Yeşil Giresun Belediye spor
 

Alanya Sami Spor Kulübü Yıldız Bayanlarda mücadele etti. Takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonasında takımlar sıralaması ise şöyle oldu:

1. Alanya Sami Spor Kulübü 
2. Çanakkale Gelibolu Spor
3. Çanakkale Yıldız spor

Alanya Sami Spor Kulübü'nde emeği geçerek başarıda emeği geçenler ise şöyle:
Takım Antrenörü 
Barış Ünlü 
Hakan Şenöz
 

Sporcular
Sırmanur Aydın 
Selcan Sezer
Sema Sertgöz
Funda Nur Arslan 
Ayşenur Kırışık

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