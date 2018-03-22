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Alanya ve Antalya'da 'Milli' heyecanı

Süper Lig'deki iki Akdeniz temsilcisi Alanya ve Antalya, bugün iki farklı kategoride Milli Takım maçlarına ev sahipliği yapacak. A Milli Takım Antalya Stadyumu'nda İrlanda Milli Takımı'nı ağırlarken, Ümit Milli Takımımız ise Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı yapacak

Alanya ve Antalya'da 'Milli' heyecanı

Süper Lig'deki iki Akdeniz temsilcisi Alanya ve Antalya, bugün iki farklı kategoride Milli Takım maçlarına ev sahipliği yapacak. A Milli Takım Antalya Stadyumu'nda İrlanda Milli Takımı'nı ağırlarken, Ümit Milli Takımımız ise Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı yapacak

22 Mart 2018 Perşembe 23:44
Alanya ve Antalya'da 'Milli' heyecanı
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A Milli Futbol Takımımız, Antalya'da bugün oynayacağı özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Müsabakada Vincic'in yardımcılıklarını, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak. A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçının ardından, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. A Milli Takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

OBA'DA DEV MÜCADELE

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu, bugün bir kez daha milli bir maça sahne olacak. Ümit Milli Futbol Takımımız, saat 17.00'de başlayacak olan maçta İsveç'i ağırlayacak. Teknik Direktör Alpay Özalan ile 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İsveç ile karşılaşacak olan Ümit Milliler, kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan bu dev mücadeleyi, sporseverler de Passolig gişelerinden kimliklerini ibraz ederek alacakları biletlerle izleyebilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAkdenizİrlanda Milli TakımıAlanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu
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