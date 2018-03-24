Alanya Ultra Maratonu nefesleri kesti

BU yıl 2. kez düzenlenen Alanya Ultra Trail 66 kilometre yarışına 90 sporcu, Taurus Dağ Maratonu 45 kilometre yarışına 89 sporcu ve Keykubat Dağ Koşusu 21 kilometre yarışına ise 186 sporcu katıldı. Alanya Deniz Feneri önünde start alan yarışta 21 kilometrede kadınlarda Natalia Gyurten 2 saat 11 dakika 40 saniye ile birinci olurken; erkeklerde 2 saat 4 dakika 24 saniye ile Zülfü Karabulut birinci oldu.

45 kilometre Taurus Dağ Maratonu'nda kadınlarda Natalya Morozova 4 saat 55 dakika 55 saniye ile birinci, erkeklerde Tom Owens 4 saat 3 dakika 14 saniye ile birinci oldu. 66 kilometrelik Alanya Ultra Trail yarışı kadınlarda Holly Pope 7 saat 6 dakika 59 saniye ile birinci olurken; erkeklerde Dmityr Mityaev 6 saat 15 dakika 26 saniye ile birinci oldu. Yarın saat 10.30 da Alaiye Halk Koşusu ve Kostümlü koşu startı Alanya İskele Feneri’nin önünde yapılacak. Saat 12.00’de ise yarışların ödül töreni Kızılkule önünde yapılacak.