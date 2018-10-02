Alanya tura hazır

ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanlığında gerçekleşen 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya etabı toplantısına, Doğu İlçelerden Sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve ilgili birim amirleri katıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde Konya'dan başlayıp, 14 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da sona erecek olan ve bu yıl 54'üncü kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci güzergahı olan Alanya-Antalya etabının güvenlik ve organizasyon toplantısını yapan yetkililer, turun sorunsuz geçmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade ettiler. Turun Alanya etabı, 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.10'da iskeleden verilecek olan start ile koşulacak.