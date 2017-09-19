Alanya Triatlonu'nda geri sayım başladı

YARIŞI en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Alanya Belediyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Uluslararası Triathlon Yarışları’nın hazırlık toplantısına Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hüseyin Güney, Triathlon Organizasyon Koordinatörü Zafer Peker, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, kamu kuruluşları ve birim amirleri katıldı. 30 Eylül cumartesi günü yaş grubu kısa ve uzun mesafede gerçekleşecek olan yarışların güzergâhının Galip Dere Plajı’nda yüzme, akabinde Grand Kaptan’a kadar bisiklet ve İskele Caddesi– Müftüler Caddesi-Hükümet Caddesi-Belediye Önü koşu şeklinde yapılacağı belirtildi.

29 Eylül Cuma günü saat 12.00-17.00 arası Alanya Kültür Merkezi'nde yarış paketlerinin dağıtımı ve kayıtlar yapılacak. Saat 19.00-20.00 arası organizasyonun geleneksel makarna partisi gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi günü Galip Dere Plajı’nda saat 08.00-08.30 arasında Yaş Grupları Kısa Mesafe ve Takım Triathlonu startı olacak. Saat 10.00-10.30 arasında Yaş Grubu uzun mesafe startı gerçekleşecek. Saat 14.00'de ise bitiş noktasında ödül töreni düzenlenecek.

