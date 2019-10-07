Alanya Triatlon nefesleri kesti: Paha biçilmez tanıtım

29. Alanya Triathlonu yarışlarında, yaş grupları olimpik ve sprint mesafede 368 sporcu, aquathlon kategorisinde 180, genç kadınlarda 34 sporcu, büyük kadınlarda 35 sporcu, genç erkeklerde 63 sporcu, büyük erkeklerde 73 sporcu, ve paratriathlonda 70 sporcu yarıştı. İlk gün yarışlarında yaş grubu uzun mesafe, aquathlon, genç kadınlar ve büyük kadınlar yarışı koşuldu. Günün ilk yarışı yaş grupları olimpik mesafe ile başladı. Genç kadınların galibi 1.05.29 saniye ile Hollanda’dan katılan Barbara De Koning oldu. İsviçre’den katılan Cathia Schar 1.06.14 saniye ile ikinci ve Polonya’dan katılan Julia Sanecka 1.06.24 saniye ile üçüncü olarak kürsüye çıkan isim oldu. Büyük kadınlar kategorisinde kazanan ise 1.01.14 saniye ile Ukrayna’dan katılan Yuliya Yelistratova oldu. Almanya’dan katılan Lisa Tertsch 1.01.23 saniye ile ikinci ve Rusya’dan katılan Alexandra Razanerova ise 1.01.39 saniye ile üçüncü oldu.

KIYASIYA MÜCADELE

29. Alanya Triathlonu'nun ikinci gününde paratriathlon, yaş grupları sprint mesafe, genç erkekler ve elit erkekler yarışları koşuldu. Erkekler Paratriathlon 2. kategorisinde birinci Mikhail Astashov, 3. kategorisinde birinci Victor Chebotarev, 4. kategorisinde birinci Mikhail Kolmakov, 5. kategorisinde birinci Yannick Bourseaux, 6. kategorisinde birinci Arnaud Grandjean ve PTWC kategorisinde birinci Florian Brungraber oldu. Kadınlar paratriathlon 2. kategorisinde Yukako Hata birinci, 3. kategorisinde Elise Marc birinci, 4. kategorisinde Elise Marc birinci, 5. kategorisinde Alisa Kolpakchy birinci, 6. kategorisinde Anna Barbaro birinci ve PTWC kategorisinde birinci Margret Ijdema H1 birinci oldu. Genç erkeklerde ise birinci 0.57.17 saniye ile Ukrayna’dan katılan Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 0.57.48 saniye ile Tayvan’dan katılan Tzu I Pan ve üçüncü de 0.57.50 saniye ile Rusya’dan katılan Pavel Sorokin oldu. Büyük erkeklerin kazananı da 0.54.38 süre ile İspanyol Genis Grau oldu. İkinci 0.54.41'lik süresiyle İsviçre’den Sylvain Fridelance ve üçüncü 0.54.42 süre ile İngiliz James Teagle oldu.