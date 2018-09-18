Alanya Triatlon'a hazır

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in büyük uğraşlarıyla geçtiğimiz aylarda Türkiye Triahlon Federasyonu’nun yeni Başkanı Bayram Yalçıkaya ile Avrupa Triatlon Kupası’nın Alanya'da yapılması için imza töreni yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm vatandaşları yarışları izlemeye davet etti. Türkiye’de triatlonun çıkış noktası olarak gösterilen ve Avrupa’nın da sayılı müsabaka alanı olarak lanse edilen sporun başkenti Alanya’da bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan Triahtlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triathlon Federasyonu Triathlon Aquathlon Final Müsabakaları'na birçok sporcu katılacak. Yarışlara, elitler, gençler, yaş grupları, yıldızlar, minikler ve ulusal paratriatletler kategorisinde 35 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlar için resmi kayıtlar ise 21 Eylül Cuma günü alınacak.

ALANYA, TOKYO OLİMPİYATLARI İÇİN PUAN VEREN BİR YARIŞ OLACAK

Alanya Belediyesi’nin her yıl profesyonelce, huzur ve güven içinde kusursuz bir şekilde düzenlediği Triathlon Avrupa Kupası müsabakalarının, 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan veren bir yarış olacağı açıklandı. Bu anlamda da önem teşkil eden triathlon müsabakalarına, ulusal ve uluslararası çapta yüzlerce sporcunun bu yarışa büyük önem verdiği belirtildi.

KAPANACAK YOLLARA DİKKAT

21 Eylül Cuma günü saat 06.00-07.30 Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel(Çift taraflı) trafiğe kapalı olacak. 22 Eylül Cumartesi günü saat 06.00 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan- Anıt Arası (yolun güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacaktır. 23 Eylül Pazar günü saat 06.0 ile 18.00 arasında Deniz Taksi Kavşağı-Kuyular Önü-İskele Caddesi-İskele Caddesi-Rıhtım-Villa Okan Anıt Arası(Yolun Güneyi) Atatürk Anıtı-Yalı Taksi-Grand Kaptan Otel (çift taraflı) trafiğe kapalı olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:50