Alanya Tenis Kulübü’nden tenis turnuvası
Alanya Tenis Kulübü tarafından düzenlenen 24 Kasım Eğitimciler Tenis Turnuvası ödül töreni bugün gerçekleştirildi
SPOR 24.11.2019, 14:00 24.11.2019, 14:02
ÖDÜL törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu yaptı. Alanya Tenis Kulübü Başkanı Ahmet Sönmez de önümüzdeki yıllarda yapılacak etkinlikler için şimdiden çalışma başlattıklarını belirtti. Daha sonra Kaymakam Mustafa Harputlu, organizasyonda emeği geçen sponsorlara plaket takdim etti. Turnuvada ödül alan öğretmenlere ödülleri ise Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından verildi.
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