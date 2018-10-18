Alanya takımına sahip çık!

SÜPER Lig'e verilen milli ara bugün oynanacak olan Galatasaray-Bursaspor maçı ile son bulacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İç sahada 3 maçlık galibiyet serisi bulunan turuncu yeşilliler, Antalyaspor'u da yenerek bu seriyi sürdürmek istiyor. Mücadelenin pazar günü ve saat 16.00'da olmasından dolayı Alanyasporlu taraftarların maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

'BU MAÇI ALACAĞIZ'

Aytemiz Alanyaspor Asbaşkanı ve Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Gömeç, Antalyaspor maçında 10 bin kişilik Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun dolması gerektiğini söyledi. Ligde iyi bir konumda olduklarını ifade eden Gömeç, "İç sahadaki serimizi Antalyaspor maçı ile sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan bu maça ilgi göstermelerini ve tribünleri doldurarak takımlarını desteklemelerini istiyoruz" dedi.

