Alanya Strongman'a gelecek sporcular belli oldu!

YIL boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan Strongman Champions League Yarışları, 112 ülkede televizyondan düzenli olarak yayınlanıyor ve 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Alanya’nın ev sahipliği ile Alanya yarışları da tüm dünyada yayınlanacak. Alanya Strongman Ayağı 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Strongman 2019 Dünya Serisinin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacak. Birbirinden güçlü 12 sporcu, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Yarışlar, halka açık görsel bir şov olarak gerçekleştirilecek. Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, amaçlarının Alanya’daki yarışları başarıyla organize ederek, Türkiye’deki yarışları kalıcı ve geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi. Cimrin, “Alanya’ya gelecek sporcular 5 ayrı yarışta puan toplayarak 13 ülkeyi dolaşan ligdeki puanlarını yükseltmeye çalışacaklar. Alanya’daki toplam 5 kategorideki yarışlardan ilki 19 Nisan’da saat 15:00’de Kleopatra Plajı'nda yapılacak. Diğer 4 yarış 20 Nisan saat 14:00’de başlayarak İskele Meydanı Şelale Önü bölgesinde gerçekleştirilecek. Yarışları izlemek ücretsizdir ve tüm halkımız davetlidir” dedi.

Organizasyona katılacak sporcuların listesi ise şu şekilde:

“Alex Moonen (Hollanda), Jarno Kirsela (Finlandiya), Johan Espenkrona (İsveç), Will Baggott (İngiltere), Sean O Hagan (İrlanda), Travis Ortmayer (USA), Dennis Kohlruss (Almanya), Bedo Haichkian (Bulgaristan), Mika Torro (Finlandiya), Amin Manavi (İran), Nill Saybe Honduras (USA), Aurelien Le Jeune (Fransa)"



