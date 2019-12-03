Alanya'nın yetiştirdiği değerli spor insanı yetenekleri keşfedecek
Alanya'nın yetiştirdiği spor insanlarından olan voleybol antrenörü Serdar Esen, TVF tarafından sporcu tarama ve yeni yetenekleri bulmak için görevlendirildi
SPOR 03.12.2019, 19:21
Cemali AYGIR
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF), Alanyalı voleybol antrenörü Serdar Esen'i sporcu tarama ve yeni yetenekleri bulmak için görevlendirdi. Daha önce genç milli takımlarda da görev yapan Serdar Esen, Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları Isparta ayağında maçları takip ederek genç yetenekleri keşfedecek. TVF, Çanakkale, Bilecik, Isparta, Amasya, Sivas, Diyarbakır ve Elazığ illerinde gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi'nde her il için bir antrenör görevlendirdi.
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