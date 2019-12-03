Alanya'nın yetiştirdiği değerli spor insanı yetenekleri keşfedecek

Cemali AYGIR

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF), Alanyalı voleybol antrenörü Serdar Esen'i sporcu tarama ve yeni yetenekleri bulmak için görevlendirdi. Daha önce genç milli takımlarda da görev yapan Serdar Esen, Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları Isparta ayağında maçları takip ederek genç yetenekleri keşfedecek. TVF, Çanakkale, Bilecik, Isparta, Amasya, Sivas, Diyarbakır ve Elazığ illerinde gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi'nde her il için bir antrenör görevlendirdi.