Alanya'nın voleybol takımı Türkiye Finali'nde

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü için Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupası final maçı yarın Alanya ile Ankara takımları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Spor Salonu’nda saat 11:00’de oynanacak.

Yapılacak olan karşılamaya Ankara’da yaşayan ve imkanı olan Antalya ve Alanyalı sporseverlerin beklendiği belirtildi.