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Alanya'nın gururu oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Kron Bisiklet Yol Yarışları'na katılan Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün bisiklet sporcusu Yunus Yetkin, Alanya'ya 2 madalyayla döndü

Alanya'nın gururu oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Kron Bisiklet Yol Yarışları'na katılan Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün bisiklet sporcusu Yunus Yetkin, Alanya'ya 2 madalyayla döndü

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:48
Alanya'nın gururu oldu
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Cemali AYGIR

HAFTASONU 6 kategoride yapılan yarışlara 420 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde Sürmene'de kriteryum mücadelesi yaşandı. Yarışların 2. gününde ise Akçaabat'ta 19 kilometrelik Akçatepe tırmanışı gerçekleştirildi. 35 yaş üstü kategoride mücadele eden Alanyaspor'lu sporcu Yunus Yetkin, yarışların ilk gününde düzenlenen kriteryumda üçüncü, 2. gün düzenlenen Akçatepe tırmanış yarışında ise birinci oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet FederasyonuTrabzon
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