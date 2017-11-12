Alanya'nın ev sahipliğindeki Biatlon Şampiyonası sona erdi

GALİP Dere Plajı’nda Şehit Cennet Yiğit anısına gerçekleştirilen Türkiye Biatlon Şampiyonası’nın son gününde sporcular U-19, U-17, Genç, Büyük Kategorilerinde yarıştı. U-17 kategorisi kızlarda Selin Eyüpoğlu birinci, Beyza Cesur ikinci ve İlayda Aladağ üçüncü oldu. Erkeklerde Yunus Çalışkan birinci, Nurican Yaşar ikinci ve Yasin Tuna Özkan üçüncü oldu.

U-19 kategorisi kızlarda Elif Polat birinci, Gözde Nur Güvenbey ikinci oldu. Erkeklerde ise Hakan Can Güngör birinci, Emre Öztürk ikinci ve Mehmet Emirhan Yunustepe üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Sultan Bayram birinci, Gamze Şahin ikinci oldu. Genç erkeklerde birinci Emirhan Altıntaş, ikinci Çağrı Yüksel ve üçüncü Batuhan Öztürk oldu. Büyük Erkeklerde birinci Mustafa Şirin, ikinci Akın Kılıç ve üçüncü Oğuz Kaan oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını; Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ve federasyon yetkilileri verdi. Ayrıca Federasyon Başkanı, protokol üyelerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.